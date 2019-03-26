Arap turizmi ile birlikte Trabzon'da kırmızı ete talep artınca bakanlık harekete geçti

Trabzon'un son yıllarda Arap turizmi yönünden cazip hale gelmesi kırmızı et ve süt ürünlerine olan talebi artırdığı belirtilerek bu talepler doğrultusunda yapılan çalışmalarda 7 yıl önce 120 bin olan büyükbaş hayvan sayısı geçen yıl itibariyle 142 bine kadar yükseldi.

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler kırmızı ete oldukça talep göstermesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirirken, bu talepler doğrultusunda yapılan çalışmalar olumlu sonuç vermeye başladı. Bu çalışmalar doğrultusunda Trabzon'da büyükbaş hayvan sayısı 2012 yılında 120 bin iken bu sayı 2018 yılında 142 bine çıktı. İlde büyükbaş işletme büyüklüğü ortalama sayısı 2-2,5 dan 3,5-4 başa yükseldi. Yetiştiricilerden gelen talepler doğrultusunda işletmeler besledikleri hayvan sayısında artışa giderken Tarım ve Orman Bakanlığı, doğan buzağılara vermiş olduğu desteklemeler bu artışa olumlu yönde katkı sağladı. Türkiye genelinde uygulanan buzağı desteklemesine ilave olarak Trabzon'un mera hayvancılığı projesi kapsamına dahil edilmesiyle birlikte üreticiye 200 TL daha fazla ödeniyor. 2017 yılında 38 bin 361 adet buzağı için toplamda 20 milyon 635 bin TL ödeme yapılırken, 2018 yılı birinci dönem 15 bin 100 buzağı için 8 milyon 282 bin TL destekleme ödemesi yapıldı.

Genç çiftçi projesi kapsamında 640 kişiye 19 milyon 200 bin TL ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Trabzon'da 640 kişiye 19 milyon 200 bin TL yüzde 100 hibe ödemesi yapılırken, bu hibe desteğinin 14 milyon 580 bin TL'si ile bin 993 büyükbaş ve 4 bin 798 küçükbaş hayvan için yapıldı. Projeden artan para ile ilin önceliği olan bitkisel üretim projeleri desteklenirken, DOKAP Hayvancılık Projesi kapsamında yüzde 50 hibe olarak destekleme uygulanan ahır projelerinde ise 49 başlık 12 adet ahır yapımı gerçekleştirildi. Bu sayede 600 başlık yeni bir kapasite olarak 1 milyon 44 bin TL hibe desteği ile Trabzon'da hayvancılığa katkı sağlandı.

Bakanlığın bölgeler bazında hayvancılığı destekleme adına Düve Üretim Merkezi olan iller arasına Trabzon'un dahil edilmesi ile birlikte Tonya ilçesi DOKAP Projesi kapsamında “500 Baş Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi” ahır inşaatı yapım aşamasına geldi. Proje toplam tutarı 3 milyon 675 bin TL olurken, hibe tutarı 1 milyon 837 bin 500 TL olduğu hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında uygulamaya koyulan düve alımlarında geçerli yüzde 30 hibe projesi son yıllarda ilde hayvancılığın geliştirilmesi yönünde olumlu katkılar sağladığı kaydedildi.