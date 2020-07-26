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Arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Trabzon’un Araklı ilçesinde 72 yaşındaki yaşlı adam arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde 72 yaşındaki yaşlı adam arı sokması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çamlıca mahallesinde Hasan Çepni isimli yaşlı adam fındıklıkta çayır biçerken arı sokması sonucu fenalaştı. Çepni yakınlarının yardımı ile Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çepni, bugün Çamlıca mahallesinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.

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