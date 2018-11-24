Arkadaş kurbanı oldu

Trabzon'da yaşanan, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın detaylarına ulaşıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Esentepe Mahallesi Hasan Yanık Sokak'ta, sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen bıçaklı kavganın M.Y.'nin boşanma davası yüzünden çıktığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, eşi tarafından aldatıldığı için boşanma davası açan ancak delil bulamayınca eşi tarafından mahkemede 500 bin Türk Lirası para talep edilen M.Y. arkadaşı Fatih Akkan'ı da yanına alarak eşi ve birlikte yaşadığını iddia ettiği H.B.'nin bulunduğu adrese gitti. Önce apartmanın elektriğini kesen iki arkadaş, ardından eve girmeye çalıştı.

Çıkan gürültü üzerine yatağından kalkan H.B., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla evden dışarıya fırladı. H.B., elindeki bıçakla 41 yaşındaki M.Y.'ye ve 42 yaşındaki Fatih Akkan'a saldırdı. H.B.'nin bıçak darbeleriyle göğsünden, başından ve karaciğerinden yaralanan Akkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan M.Y. ise 112 Acil Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kan kaybeden Akkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Akkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, M.Y.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın şüphelisi H.B., Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. H.B.'nin emniyetteki sorgusunun ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.