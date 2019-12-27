Arkadaşları şaka yapıyor sandı, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı

Trabzon'un Değirmendere mahallesinde bir iş yerinin önünde sergilenen motorlu testereyi alan şahıslar kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yeri sahibi arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını sandığını ancak güvenlik kamerası görüntülerini izleyince olayın bir hırsızlık olduğunu anladığını söyledi.

Değirmendere mahallesinde 25 Aralık günü akşam saatlerinde bir iş yerinin önünden geçen ve sarhoş oldukları tahmin edilen 2 kişi iş yerinin önünde sergilenen motorlu testereyi inceleyerek ayrıldı. Şahıslardan biri bir süre sonra geri dönerek tekrar iş yerinin önü geldi. Bir süre sonra teşhirdeki motorlu testereyi alarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İçeride tamir yaparken dışarıdaki motorlu testereyi çalmışlar

Olay olurken içeride tamirle meşgul olduğu için konuyla ilgilenemeyen ve arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını sanan dükkan sahibi Zafer Çavga, gerçeği ertesi sabah iş yerine gelip güvenlik kameralarını izleyince anladı. Çevredeki iş yerlerinde çalışan arkadaşlarının, motorlu testereyi almadıklarını belirtmesinin ardından kameraları izlediğini belirten dükkan sahibi Zafer Çavga, görüntüleri izledikten sonra durumu anladıklarını ve konuyla ilgili de polise müracaat ettiklerini söyledi.

Hırsızın, kendisi içeride tamir yaptığı sırada dükkan önünde bulunan motorlu testereyi çaldığını belirten Çavga, ”Dükkanda tamir yaparken vatandaşın biri dışarıda bulunan motoru çaldı. Motorun çalındığını sabahleyin iş yerini açarken fark ettim. Daha sonra polise başvurdum. Çalınan motorlu testere bin 250 TL değerinde. O sırada dükkân açıktı bende içerideydim, karanlık olduğu için fark etmedik. Boşluktan yararlanarak çaldı” dedi.

Dükkanı daha önce 5 kez soyulmuş

Daha öncede dükkanının 5 kez hırsızlar tarafından soyulduğunu belirten Çavga, “Yaklaşık 10 yıl önce de hırsızlık olayı yaşamıştık. Hırsızlar duvarı deldiler, kepengi kestiler. Beş kere soyulduk. Failleri iki yıl sonra bulunmuştu. Çalınan ürünlerin bugünkü piyasa değeri 500 bin TL'nin üzerindeydi. Hırsızlar dükkandan her soygunda 100 bin TL'lik ürün çaldılar. O dönemlerde alarm, kamera pek yaygın değildi. ondan sonra güvenlik kamerası koydurduk. Son olayda görüntüleri izleyince şok oldum. Bu ne rahatlık ne cesaret diye. İkinci gelişte çaldılar. İlk olarak arkadaşlarımın bana şaka yaptığını zannettim. Arkadaşlarım alıp sakladığını düşündüm ancak onlar yapmadıklarını söyleyince kameralara baktım” diye konuştu.