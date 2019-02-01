Arsin Kaymakamlığı insanlığın ölmediğini gösterdi

Trabzon'un Arsin ilçesinde hastalanan torununu doktora götürüp evine döndüğünde evinin yıkıldığını gören iki çocuk annesi Gülsen Paslı yeni evine kavuştu.

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Yeniköy Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iki kızı ve torunu ile yaşayan Gülsen Paslı (47), hastalanan torunlarını doktora götürmek için evinden ayrılarak ilçe merkezindeki hastaneye gitti. Geri döndüğünde ise evlerinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir iş makinesi marifeti ile yıkıldığını gördü. “Bu nasıl insanlık” dedirten bir dram yaşayan ailenin yardım çağrısına Arsin Kaymakamlığı sessiz kalmadı.

Konuyla ilgili harekete geçerek inceleme başlatan Arsin Kaymakamlığı eşyaları beton parçalarının altında kalan aileye ilçe merkezindeki bir eve yerleştirdi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Basında yer alan Arsin ilçesi Yeniköy mahallesinde meydana gelen, bir vatandaşa ait olan evin yıktırılması olayı ile ilgili yaptığımız araştırma neticesinde, Gülsen Paslı ve kızları G.O ve B.O.'ya ait olduğu belirtilen ev anne Gülsen Paslı ve kardeşlerine babalarından kalma olup miras yoluyla paylaştırılmamıştır. Kardeşler arasındaki anlaşmazlıktan dolayı evin boş olduğu bir günde kardeşler tarafından yıkılmıştır. Arsin Kaymakamlığı SYDV tarafından söz konusu aileye yardım yapılarak ilçe merkezinde bir eve yerleştirilmiş ve mağduriyetleri giderilmiştir. Kaymakamlığımızca gerekli her turlu yardım yapılmakta olup mağduriyetleri giderilmektedir” ifadelerine yer verildi.