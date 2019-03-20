"Arsin'in Tarihi, Kültürel ve Doğa Hazineleri" tanıtım ve fotoğraf sergisi etkinliği

Trabzon'da 1987 yılından itibaren bin 988 adet kültür varlığı tescil edildiği belirtilerek, kültür ve turizmin altyapısının geliştirilmesine yönelik belediyelere yapılan yardımın ise 15 milyon 849 bin 173 TL olduğu kaydedildi.

Arsin Belediyesinin öncülüğünde, Arsin Kaymakamlığının ve Trabzon İl Kültür Turizm Müdürlüğünün desteği ile Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği tarafından 2017 yılında başlatılan Arsin ilçesi Nitelikli Kültürel ve Doğal Varlıklar Envanter Projesi kapsamında hazırlanan “Geçmişten Günümüze Arsin'in Tarihi, Kültürel ve Doğal Hazineleri” tanıtım etkinliği ve fotoğraf sergisinin açılışı Trabzon'da gerçekleştirildi.

Tanıtım ve fotoğraf sergisi etkinliğine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Arsin Kaymakamı Yakup Güven, Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve davetliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon'da 1987 yılından itibaren bin 988 adet kültür varlığı tescili yapıldığını belirterek, 2018 yılı itibariyle tescilli taşınmazlara yapılan yardımın 441 bin 347 TL olduğunu söyledi.

Ayvazoğlu, Arsin'in tüm Doğal ve Kültürel Varlıklarının, gönüllü ve duyarlı proje ekininin özverili çalışmasıyla 665 değeri tespit edilip kayıt altına alındığını kaydederek, “Şehrimizin çok kültürlü yapısı, binlerce yıllık tarihi kültür hazineleri, dillere destan doğası ile Trabzon'unumuzun güzide ilçesi Arsin'in tüm Doğal ve Kültürel Varlıklarının, gönüllü ve duyarlı proje ekininin özverili çalışmasıyla 665 değeri tespit edilip kayıt altına alınmıştır. Yapılan bu özverili çalışma Valiliğimizin, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, STK'ların işbirliği ile ilin tamamını kapsayacak şekilde yapılacak olan projeye örnek teşkil etmesi açısından son derece önem arz etmektedir. Ayrıca bu çalışmanın yapılmasına tereddütsüz destek verip kültür mirasımızın kayıt altına alınmasına sebep olan Arsin Belediye Başkanımız Erdem Şen'e şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 1987 yılından buyana ilimizde bin 988 adet kültür varlığı tescili yapılmış olup, tamamlanan Arsin ilçesi Nitelikli Kültürel ve Doğal Varlıklar Envanter projesi ile tescilli kültür varlığımızın sayısı artmış, aynı zamanda kültürel zenginliğin korunmasına, gelecek nesillere aktarılmasına, sürdürülebilir 12 ayı kapsayan bir turizm modelinin altyapısının oluşmasına şüphesiz ciddi katkı sağlamıştır. Müdürlük olarak; misyonumuz gereği ilimizin tarihi, kültürel ve doğal mirasını, sanat ve turizm değerlerinin korunmasını sağlayarak yaşatmak için 2018 yılı itibariyle tescilli taşınmazlara yapılan yardım 441 bin 347 TL olmuştur. Aynı zamanda Kültür ve turizmin altyapısının geliştirilmesine yönelik belediyelerimize yapılan yardım ise 15 milyon 849 bin 173 TL olarak kayıtlara geçmiştir. İlimizin kültür ve turizminin gelişmesine yönelik çalışmalarımız ve Bakanlığımızın desteği bundan sonra da devam edecektir. Proje kapsamında Trabzon ve bölge turizmi için önemli olan, Arsin'in mevcut ve ortaya çıkarılamamış, kaynak değerlerinin tespitinde emeği geçen, başta Arsin Belediyesi olmak üzere projeye destek veren Arsin Kaymakamlığı'na, özverili çalışmalarından ötürü proje ekibine ve Arsin halkımıza sonsuz teşekkürlerimi ifade ederim” dedi.

Hazırlanan kitabın editörlüğünü yapan Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz de, Arsin'de yer alan değerlerin giderek tahrip olmaya başladığına dikkat çekerek, “Arsin ve Yanbolu havzasının en önemli kaynak değeri olan tarihi konak ve evleri, camiler, kiliseler, köprüler, yollar ve taş çeşmeler, ormanlar, Yanbolu çayı, doğal yapıya, sürdürülebilir kullanıma dayalı olmayan planlama ve müdahalelere, dere ıslahı, HES, taş ocakları ve yarmalar doğal yapı-peyzaj tahrip olmaktadır. Doğru planlama, ekolojik ve sosyo kültürel yapıya zarar vermeyen alt ve üst yapı yatırımları yapılması koşulu ile Arsin ve Yanbolu-Santa havzası, bölge özellikle Trabzon-Gümüşhane kültür turizmi, eko turizm-doğa turizmi, yayla turizmi, spor, doğa yürüyüşü, bisiklet, sağlık turizminde yıldızı parlayan havza olma potansiyeline sahiptir. Tüm paydaşların planlama ve kontrol süreçlerine katıldığı ve destek verdiği denetlendiği sürdürülebilir bir sistem içerisinde, Arsin ve Yanbolu-Santa havzası geleceğe taşınmalıdır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür belgesi verilirken daha sonra resim sergisi gezildi.