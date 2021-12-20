Artvin'de 10 yıl önce çıkan olaylarda hayatını kaybeden Lokumcu davasına Trabzon'da devam edildi

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen miting öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu ile ilgili dava 10 yıl sonra Trabzon'da görülmeye başlanırken, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı sonucu Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Metin Lokumcu'nun eşi ve yakınları ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Haklarında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz yargılanan sanıklardan 8'i Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılırken, diğer sanıklar ise katılmadı.

Metin Lokumcu'nun avukatı Meriç Eyüpoğlu, sanık olarak yargılanan şüphelilerin mahkeme salonuna getirilerek dinlenmesini talep ederken bazı baro başkanları ve sivil toplum kuruluşları da soruşturma dosyasına müdahillik talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, şüphelilerin mahkeme salonuna getirilmesi ve barolar ile sivil toplum kuruluşlarının dosyaya katılma talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, SEGBİS'te yaşanan sorunlar nedeniyle sanıkların bir dahaki celse mahkeme salonunda hazır bulunmalarına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.