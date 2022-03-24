Artvinli öğrenciler Avrasya'da

Program kapsamında Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'nun konuğu Artvin İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Elli kişiye yakın son sınıf öğrencileri rehber öğretmenleriyle birlikte sağlık bölüm ve programlarına ait laboratuvarlarda uygulama eğitimi yaptılar.

Odyometri Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Urtekin burada öğrencilere sunum yaptı. Urtekin “Üniversitemize her geçen gün ilgi artarak devam ediyor. Bugün Artvinli öğrencilerimizle amfilerimizde ders yaptık, Laboratuvarlarımızda uygulama çalışmalarına katıldık. Sağlık alanları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle KPSS ile atamalar konusundaki avantajlarını öğrencilerimizle tekrar paylaştık. Alanında en iyi hizmeti verecek, topluma fayda sağlayacak sağlıkçıları yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.