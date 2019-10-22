Aşçılık parlayan meslek

Avrasya Üniversitesi Melek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri Dünya Aşçılar Günü'nde kermes düzenledi. Üniversitenin Pelitli Yerleşkesinde düzenlenen kermesin açılışına Rektör Prof. Dr. Kenan İnan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seda Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Aşçılık Program Başkanı Öğretim Görevlisi Mustafa Emre Şirin yaptığı açıklamada, Aşçılık Programı'na her geçen yıl ilginin katlanarak arttığına vurgu yaparak ‘'Öğrencilerimiz bu tür organizasyonlarda öğrendiklerini sunma şansı buluyor. Yaklaşık seksen öğrencimizle bu etkinliği yaptık. Bu kermesimiz için öğrencilerimiz börekler, pandispanyalar, yaş pastalar, kekler ve bir çok çeşit yöresel yemekler hazırladılar. Dünya Aşçılar gününde yaptığımız etkinliğimize üniversitemizin diğer bölümlerinde eğitime devam eden öğrencilerinin de büyük ilgi göstermesi bizleri çok mutlu etmiştir. Aşçılık mesleği yorucu ama bir o kadarda eğlenceli bir meslektir. Bu meslekte başarılı olmak için severek yapmak gerekir. Aşçılık programını seçmeyi düşünen öğrencilere seslenmek istiyorum. Burada çok eğlenceli bir eğitim hayatı sizleri bekliyor. Bu vesile ile ülkemizde ve dünyada aşçılık mesleğini icra eden tüm meslektaşlarımızın Dünya Aşçılar Günü'nü kutlarız'' dedi.