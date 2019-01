Asgari ücret artışı tatmin edici

Türkiye'nin en önemli markalarından olan ve bölgede en fazla istihdam sağlayan firmalar arasında yer alan Kebir Süt Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz yaptığı yazılı açıklamayla yapılan zam oranının tatmin edici olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibari ile her zaman dış mihrakların hedefinde bir ülke olduğunu, son yapılan ekonomik darbe operasyonu ile bunun bir kez gün yüzüne çıktığını belirten Karadeniz, "Hükümet milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret ile ilgili yüzde 26.05'lik zam oranı ile birçok kesimin beklentisini yerine getirmiş, asgari ücretlileri enflasyona karşı ezdirmemiştir. Yapılan bu zammın yanında elektrik, doğalgaz ve akaryakıta üst üste gelen indirimlerde vatandaşın yüreğine su serpmiş, hükümetin her zaman vatandaşının yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Öte yandan açıklanan asgari ücretin, işverene getireceği ağır yük karşısında, hükümetin açıkladığı yeni destek paketleri ve önceden süre gelen teşviklerin devam edeceğini belirtmesi de, iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Hükümet sağladığı bu kolaylıklarla da olası bir işçi dökümünün önüne geçmiş. Özel sektörün rekabet gücüne de bu manada katkı sağlamıştır. İşçileri sevindiren iş verenin de durumunu göz önünde bulundurarak gerekli kolaylıkları sağlayan hükümet yetkililerine, asgari ücret tespit komisyonuna, emeği geçen herkese ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. İş dünyası olarak her zaman devletimizin yanında olmaya, yapılan tüm saldırılara karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.