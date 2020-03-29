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Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan Mustafa Akyıldız, askerde girdiği yarışmada birinciliği elde ettiği tank maketini dükkanında sergiliyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan Mustafa Akyıldız, askerde girdiği yarışmada birinciliği elde ettiği tank maketini dükkanında sergiliyor.


Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çankaya mahallesinde yaşayan Mustafa Akyıldız, 1982 yılında vatani görevi için gittiği Tekirdağ Malkara'da düzenlenen yarışmada yaptığı tank maketi ile birinci oldu. Akyıldız, birinciliği elde ettiği tankı askerlik sonrası işlettiği dükkanında sergilemeye başladı.


Vatandaşların tank figürüne yoğun ilgi gösterdiğini belirten Mustafa Akyıldız, “Dükkanıma alışverişe gelen vatandaşlar, tankı görünce incelemeye başlıyor ve beğeniyorlar. Bu kadar ilgi görmesi benim için de çok güzel bir duygu. Tankı yaparken saç, kereste ve demir kullandım. Havalandırmasını jilet kabından kabin kısmını mataradan, paletlerini demir borudan ve palet içini süpürge sopasından, namlusunu kalem ucundan yaptım" dedi.

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