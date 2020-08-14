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ASKON VE TÜKOSİAD'dan Trabzon Arsin OSB'yi ziyaret

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Trabzon Şube başkanı İbrahim Beşir ve Tüm Kobi Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜKOSİAD) genel başkanı Nurettin Aslantürk, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu başkanı Erkut Çelebi’yi makamında ziyaret etti.

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Trabzon Şube başkanı İbrahim Beşir ve Tüm Kobi Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜKOSİAD) genel başkanı Nurettin Aslantürk, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu başkanı Erkut Çelebi'yi makamında ziyaret etti.


Organize Sanayi Bölgelerinde yapılabilecek yeni yatırımlar hakkında görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda başkan Çelebi, Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen ürün ve hizmetlerle ilgili detaylı bilgi sunarak, Beşir ve Aslantürk'e gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

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