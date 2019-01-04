Atatürk Köşkü Ormanı yeniden yeşilleniyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ağaç kurumalarının yaşandığı Atatürk Köşkü Ormanı'nda koruma, rehabilitasyon ve yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor.

12 dişli çam kabuk böceği zararlısı nedeniyle kuruyan ağaçlar Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerince kesilerek alandan uzaklaştırılırken kesilen ağaçların yerlerine yenileri dikiliyor. Hızlı bir şekilde ormanı yeniden ağaçlandıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri karaçam, fıstık çamı, köknar, yapraklı ağaçlardan kayın, gürgen ve ıhlamur ağaçları ile tarihi ormanı donatıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Atatürk Köşkü Ormanı için yapılması gereken her şeyi ivedilikle gerçekleştirmekte olduklarını ifade ederek “KTÜ'den çok kıymetli hocalarımızla bu güzel bölgenin idame ettirilmesi için oluşturulan ekip çalışmalarını sürdürdüler ve nihai olarak hazırladıkları raporu uygulanması için kurumumuza ilettiler. Bu rapor gereğince başlatmış olduğumuz uygulama çalışmalarına devam ediyoruz. Alandan böcek zararlılarının mutlaka uzaklaştırılması gerekiyor. Bu nedenle tamamen kurumuş olan ağaçları keserek yerlerine ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu dikimlerde bölgeye en güzel şekilde uyum sağlayacak ağaç türlerini ve olabildiği kadarıyla büyük fidanları tercih ediyoruz. Bölgedeki çalışmalarımız sadece kuruyan ağaçların çıkarılması ve yerlerine yenilerinin dikilmesi ile sınırlı değildir. Toprak bakımından diğer rehabilitasyon çalışmalarına kadar pek çok çalışmaya imza atacağız. Bu güzel ormanının en iyi şekilde idamesini sağlayacağız” diye konuştu.