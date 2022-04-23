Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü Atatürk Köşkü'nde “Milli Edebiyat Dönemi Fotoğraf Sergisi” düzenledi. Serginin açılış programına Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Karadeniz Koleji'nin minik öğrencileri de katıldı.

Serginin açılışında konuşan Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Sayar “Bu sergideki amacımız milli edebiyat dönemi sanatçıları ve eserlerini tanıtmak ve sizlerle buluşturmaktır. Eserlere arka plan olan bu güzel kadrajlar Prof. Dr. Mustafa Reşat Sümerkan'a aittir. Kendisi şehir dışında olduğunda bize eşlik edemedi. Kendisine desteği için teşekkür ediyoruz. Fotoğrafların Tümü Trabzon Başta olmak üzere Doğu Karadeniz'in çeşitli bölgelerinden kareler oluşuyor sergimiz eser-fotoğraf ilişkisi gözetilerek düzenlenmiş olup siz değerli konuklara sunulmuştur. Bu önemli etkinliğimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapmayı planladık. Bildiğiniz gibi 23 Nisan 1920 TBMM'nin açılışı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği bir tarihtir. Atatürk ise bu günü Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan siz çocuklara hediye etmiştir” ifadelerini kullandı.