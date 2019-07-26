Atatürk Köşkü'nü ziyaret eden 4 kişiden biri yabancı

Trabzon'da bulunan tarihi Atatürk Köşkü Müzesi'ne bu yıl gelen turist sayısı 180 bine yaklaşırken, bunlardan 45 bin kadarını yabancı turistler oluşturdu.

Atatürk Köşkü'ne en fazla ziyaretçi sayısı Temmuz ayında yaşanırken, en az ziyaretçi ise Şubat ayında geldi. Geçen yılın Temmuz ayı verilerine göre Atatürk Köşkü'nü yaklaşık 80 bin kişi ziyaret ederken, bu yıl 23 Temmuz verilerine göre bu rakam 46 bin rakamlarında. Havaların kapalı olması ziyaretçi sayısını da olumsuz yönde etkilediği belirtilirken, yabancı turistlerin çoğunu Körfez ülkelerinden gelenler oluşturuyor.

Atatürk Köşkü'nü bu yıl 23 Temmuz verilerine göre yabancı turist sayısı 22 bin civarında olurken, en az ziyaretçi sayısı ise bin 425 rakamıyla Şubat ayında yaşandı. Bu yılın Haziran ayında ise 53 bin kişinin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü'nü yaklaşık 11 bin yabancı turist ziyaret etti. Bu yıl özellikle Temmuz ayında havaların kapalı gitmesi bölgeye gelen ziyaretçi sayısını da olumsuz yönde etkilediği belirtildi.