Atıktan temiz enerji çıkıyor

Türkiye de yeşil enerji konusundaki adımlarını hızlandırırken hem özel sektör hem de kamu tarafından yeşil enerjiye geçiş süreci devam ediyor.

Yeşil, yenilenebilir ve çevreci enerjiler arasında yer alan biyokütle de faaliyet gösteren Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) CEO'su İbrahim Şahinkaya, “Yenilenebilir enerjide en gelişmiş ve çevreci teknolojileri kullanarak faaliyet gösteriyoruz. Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ve Enerji Günlüğü tarafından bu yıl ikincisi hazırlanan MW100 Türkiye'nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinin de kaynaklık ettiği araştırmaya göre OKE Türkiye'nin en büyük 100 elektrik üreticisi arasında yerini aldı. Biz de Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji sektöründe 2014 yılından itibaren yer aldıklarını hatırlatan Şahinkaya yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Ülkemizin değerlendirilmeyen tarımsal ve orman ürünü atıklarını enerjiye dönüştürüyoruz. Böylelikle ithalatımızın en büyük kalemlerinden biri olan enerji alanında katma değer yaratıyoruz. 2018'de Çorum'un Mecitözü ilçesinde 5 megavat, 2020'de Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 27 megavat, bu yılın başında da Samsun'un Çarşamba ilçesinde 27 megavatlık biyokütle enerji tesisi projelerini işletmeye aldık.”

Şahinkaya, dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekerek çevre dostu ve ekonomik enerji üretimi için yenilebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yaptı.

Yenilebilir enerji kaynakları arasında yer alan biyokütlenin, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak alternatif bir enerji kaynağı olarak görüldüğünü belirten Şahinkaya, “Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve 40 ülke liderini bir araya getiren İklim Zirvesi'nde, her ülke 2030 yılına kadar ülkesindeki sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik yapacağı çalışmaları ve stratejilerini anlatırken yenilenebilir enerji ve yeni teknolojilerin gerekliliği gerçeği zirvenin ortak buluşma noktası olarak karşımıza çıktı” diye konuştu.

Dünyada en önemli çevre sorunu haline gelmiş olan ve gelecek nesillerin hayatını tehdit eden iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çözüm olarak gösterilen yenilenebilir enerji kullanımının artırılması doğrultusunda yatırımların teşvik edildiğini ifade eden Şahinkaya, “2050 yılında küresel olarak yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçilmesi hedefleniyor. Bu hedefe giden yol da enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının daha yaygın hale gelmesinden geçiyor. Yenilenebilir enerji türleri içerisinde biyokütle ise anahtar bir rol oynamakta. Hava durumundan bağımsız olarak düzenli ve sürekli çalışabilecek en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi biyokütle enerjidir. Ovalardan toplanan atıkların anız olarak yakılmasının önüne geçtik. Tarımsal atıklarını yakmak yerine tesislerimize getiren çiftçilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.