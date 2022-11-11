Atilla Ataman'dan CHP'li Özel'in iddialarına cevap

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in TBMM yaptığı basın toplantısında, şahsının ve eşinin siyasi nüfuzunu kullanarak Gümüşhane Kürtün ilçesinin üç köyünü mahalle olarak Trabzon Büyükşehir sınırlarına aldırdığı iddialarına düzenlediği basın toplantısıyla cevap verdi.

Ataman, Özel'in kendisine yönelik iftira attığını ifade ederek “Bu konuda iftira davası açacağımı belirtmek isterim. Gelirini de sokak köpekleri için harcayacağım” dedi.

Ataman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dün, yani 10 Kasım Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümünde CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında, şahsımı ve eşimi ismen konu ederek, siyasi nüfuzumuzu kullanarak Gümüşhane Kürtün ilçesinin üç köyünü mahalle olarak Trabzon Büyükşehir sınırlarına aldırdığımızı iddia etmiştir. Bahse konu köyler; Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleridir. Burada yapılan köylerin Trabzon'a bağlanıp, mahalleye dönüşmesi değildir. Bahse konu yerden biraz daha yukarıda Kadırga yaylası var ki çok önemli bir noktadadır, Gümüşhane Kürtün'e bırakılmış. Bahse konu yerde ise sınırda bir düzenleme yapılmış, o da İçişleri Bakanımızın Gümüşhane'den gelen talepleri değerlendirmesi yanında yargıya intikal etmiştir. Sorun sadece bir kısmi sınır değişikliğidir. Özel'in iddiası şu; 8 Aralık 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yaklaşık bir yıl sonra, Atilla Ataman ve eşi tarafından çıkarılmış oluyor ve bu üç köy Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlanıyor. Yani daha yakında ve bitişiğinde olan Tonya ilçesine değil, Şalpazarı ilçesine, üstelik Damlı köyü muhtarı Trabzon Tonya'lı olduğu halde, ayrıca benim evim Gümüşhane Özkürtün sınırları içinde olduğu halde, ben böyle bir şey yaptırmış oluyorum, niye yakınında otelimiz olduğu için. İş bununla da kalmıyor, bu zamana kadar hiç duymadığımız bir yetki ile Büyükşehir yetkilendiriliyor ve ben buraları eko turizm bölgesi haline getiriyorum” diye konuştu.

Ataman, Özel'i iddialarını ispat etmesi durumunda istifa edeceğini belirterek “Şahsım ve eşimle ilgili iddia ettiğin hususlardan bir paragraf bir cümle bir satır bir kelime bir harf doğru çıkarsa ve bunu ispatlarsan, Trabzon Büyükşehir belediyesi Meclis Başkanlığından ve Belediye Başkan Vekilliğinden şahsım ve AK Parti Diyarbakır İl Başkan yardımcılarından eşim Suna Kepolu Ataman derhal istifa edeceğiz. Şayet ispatlayamazsan gereğini hala var olduğunu zannettiğim şerefine havale ediyorum. Sonuç olarak; bu konuda iftira davası açacağımı da belirtmek isterim. Gelirini de sokak köpekleri için harcayacağım” şeklinde konuştu.