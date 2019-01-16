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Avcılar av sezonundan memnun

Trabzon’un Akçaabat İlçesi’nde profesyonel avcılar av sezonunda bir çok farklı yere giderek av yapıyor.

Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde profesyonel avcılar av sezonunda bir çok farklı yere giderek av yapıyor.


Ekim ayında başlayan av sezonunda avcılar Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde belirlenen avlakları kullandı. Keklik ve tavşan avlama sezonu kapanırken, avcılar çulluk ördek ve domuz avlayabilecek.


Sezonun hareketli geçtiğini belirten Profesyonel avcı Mehmet Birinci, "Bizler de bu durumdan mutlu oluyoruz. Özel eğitimli köpeklerimizle ava çıkıyoruz ve bilinçli bir şekilde av yapıyoruz. İyi bir av sezonu geçiriyoruz. Bu arada doğanın yapısını koruyor ve zarar vermiyoruz. Belirlenen yasal yerlerde avlanma yapıyoruz. Bizim için çok zorlu geçiyor. Donma tehlikesi bile yaşayabiliyoruz ama bunu spor olarak görüyoruz ve bizim için önemli bir dinlenme ve stres atma uğraşı" dedi.


Belgesi olmayanlar için avlanma tehlikeli olabileceğini belirten Birinci, "Belgesi olmayanlar kesinlikle ava çıkmamalı. Kendileri için av tehlike teşkil edebilir. Eğitimini aldıktan sonra ava çıkabilirler" ifadelerini kullandı.

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