Avrasya Çarşısı antikacıların uğrak yeri

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yer alan Avrasya Çarşısı'ndaki dükkanlarda farklı antika eşyalar dikkat çekiyor. Çarşıda 15'e yakın antik eşya satan dükkan bulunurken, bunlardan bazılarında Çarlık döneminde Rus subaylara takılan madalyalardan tutun da gümüş, bronz Osmanlı Mecidiyesi'ne kadar her şey var.

Türkiye'nin farklı illerinden gelenler antik eşya almak için Avrasya Çarşısı'nı tercih ederken, dükkanlarda en yeni eşya 50 yıllık. Dükkanlarda 80 yıllık radyoların yanı sıra 1 asırdır kullanılan kantarlar, ütüler, saatler, aynalar, körüklü fotoğraf yer alırken antika sevgisinin bir hastalık olduğu belirtildi.

Avrasya Çarşısı'nda antik eşya satan Metin Danışmaz, antika eşyaları daha çok antika merakı olanların tercih ettiğini belirterek bunun bir hastalık olduğunu söyledi. Danışmaz, “Dükkanımızda en düşüğü 50-60 yıllık olmak üzere 80 yıllık olan radyolarımız var. Hepsi de çalışır durumda. Bunları genellikle antika hastaları tercih ediyor. Gerek dekor olsun gerekse dinlemek için alanlar oluyor. Antika işi bir hastalık. Alıştı mı daha da bırakamıyorsun. Turistler de bakıp alıyor” dedi.

Türkiye'nin farklı yerlerinden antika almak için gelenlerin Avrasya Çarşısı'nı tercih ettiğini belirten Danışmaz, “Radyolar üretilmediği için modası geçmiyor. Hepsi orijinal yurt dışından geliyor. Avrasya Çarşısı'nda her şey var. Burada antika olan eşyalar satılıyor. Türkiye'nin her yerinden buraya genellikle antika almak için geliyorlar. Buradaki farklı antika dükkanlarında 100 yıllık terazilerden tutun da Osmanlı dönemine ait eşyalar da yer alıyor. Antika üzerine teraziler, saatler, radyolar, aynalar, körüklü fotoğraf makineleri, biblolar ne ararsanız var. Antika işi hastalık. İnsan bir takıldı mı ? Onu alayım bunu alayım derken bir daha vazgeçemiyor” diye konuştu.