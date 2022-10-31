Avrasya öğrencileri beyaz önlük giydi

Törene Avrasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Avrasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu “Saflığı ve hijyeni ifade eden bir kıyafet olan beyaz önlük, meslek hayatı boyunca sırtınızda hep olacak, o yüzden önlüğün gerektirdiği saygınlığı şimdiden ona vermeniz gerekiyor. Toplumumuzda ve aslında tüm dünyada sağlığa ilgi her geçen gün artmaktadır. Üniversitemizin tam doluluğa ulaştığı bu dönemde öğrencilerimizin çoğunluğunu sağlık bölüm ve programlarına gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Bugün beyaz önlüklerinizi giyiyorsunuz, dört yıl sonra mezuniyet önlüklerinizi giyerek mesleğinize başlayacaksınız. Bu dört yıl boyunca hocalarınız sizleri en iyi şekilde yetiştirecektir. Bugün giydiğiniz saflığın, temizliğin, hijyenin sembolü önlüklerinizi hayatınız boyunca onurla gururla taşıyın. Sizlere en iyi eğitimi veren bundan sonrada vermeye devam edecek olan fedakar anne ve babalarınıza da bu vesileyle tekrar teşekkür ediyor, selamlarımı iletiyorum” dedi.