Avrasya Üniversitesi 10. yıl hedeflerini açıkladı

yılına girerken “Yeni Kalite Politikası” çerçevesinde yaptığı planlamayı 2019-2020 eğitim öğretim döneminde hızlı bir şekilde uygulamaya koyacağını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, üniversitenin stratejik planı ve eylem planlarının kalite odaklı olarak gözden geçirildiğini ve bilimsel potansiyelini uygulamaya geçirecek mekanizmalar oluşturulduğunu söyledi. Özoran "Üniversitemizin 2019-2020 Araştırma Geliştirme Bütçesi, 33 kat arttırılmış olup, AR-GE süreçlerine ve projelerine verilen güçlü destek artarak sürecektir. Bilimsel Araştırma Projelerine 750 000 TL destek ayrılmış olup, şu ana kadar 2 adet Bilimsel Araştırma Projesi sonuçlandırılmış, 7 adet yeni Bilimsel Araştırma Projesine finansal destek verilmiştir. Avrasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin kurulması için yasal süreç başlatılmış olup, Avrasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'ne Pelitli Yerleşkesi içinde ofis binası tahsis edilmiştir. Öğretim üyelerinin Uluslararası İndekslerde taranan bilimsel dergilerde yapacakları yayınlara finansal destek sağlanacaktır” dedi.

“Öğretim üyesi temini için sürekli olarak ilana çıkılmakta”

Yomra Yerleşkesi'nde Orta Öğretim Öğrencileri arasında fen bilimlerine yönelik farkındalık oluşturmak istendiğini kaydeden Özoran “Fizik Araştırma Laboratuvarı kurulmuş olup, anlaşma yapılan orta öğretim kurumu öğrencileri ile ortak uygulamalar sürmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı 3 İşletme Doktoru mezun vermiş olup, işletme doktora programımız başarıyla devam etmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı ilk İş Güvenliği ve Sağlığı Doktorunu mezun vermiş olup, işletme doktora programımız başarıyla devam etmektedir. Bugüne kadar sürdürdüğü yeni öğretim üyesi kazanma politikasını, 2019-2020 Eğitim Öğretim Döneminde de sürdürmeye devam edecektir. Öğretim üyesi temini için sürekli olarak ilana çıkılmakta, ön lisans, lisans ve lisansüstü program, bölüm ve ana bilim dallarımızın öğretim üyesi kadrosu sürekli olarak güçlendirilmektedir” şeklinde konuştu.

“Gelecek yıl 10.kuruluş yıldönümünü kutlayacağız”

Gelecek yıl üniversitenin 10. kuruluş yıldönümünü kutlayacaklarını belirten Özoran “Avrasya Üniversitesi; Pelitli Yerleşkesi, Çimenli Yerleşkesi, Ömer Yıldız Yerleşkesi, Yomra Yerleşkesi, Kaşüstü Yerleşkesi ve Yalı Yerleşkesinden oluşan 6 yerleşkeye sahiptir. Kaşüstü, Çimenli ve Yalı Yerleşkelerindeki alt yapı yatırım faaliyetleri sürmekte olup diğer 3 yerleşkede eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Yerleşkelere dayalı olarak eğitim yapan üniversitemiz, bu özelliği ve sahip olduğu öğrenci-dostu mükemmel fiziki alt yapısı ile vakıf üniversiteleri arasında öne çıkmaktadır” diye konuştu.