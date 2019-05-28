Avrasya Üniversitesi 9 bin öğrencisine iftar verdi

Hafta içerisinde dört fakülte, bir yüksekokul, iki meslek yüksekokulu olmak üzere öğrencilerinin tamamı için iftar programları düzenlendi. Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen iftar programlarına öğrencilerin yanı sıra, akademisyenler ve idari personel büyük ilgi gösterdi.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız iftar organizasyonlarının sonuncusunda yaptığı konuşmada öğrencilere seslendi. Yıldız, ‘'Mübarek Ramazan'da sizler gibi güzel gençler, saygın akademisyenler, değerli personelimizle iftar sofrasında bir araya gelmek bizleri mutlu etmektedir. Sevgili gençler, değerli öğrencilerimiz; hayat gerçekten çok güzel ve yaşamaya değer. Ama bu hayat eğer Doğu Karadeniz gibi, Trabzon gibi ve hatta Avrasya Üniversitesi gibi bir zeminde sürüyorsa ayrı bir güzellik, ayrı bir mutluluk olur. Siz değerli gençler çok şanslısınız. Çünkü tarihi, kültürel değerleri ile çok zengin, en yaşanılabilir şehirlerden birinde en genç ve dinamik üniversitelerden birinde yani Avrasya Üniversitesi'nde eğitiminize devam ediyorsunuz. Bunun her gün kıymetini bilin. Değer verin, sahip çıkın, duymayanlara anlatın, aileniz gibi sevin. Çünkü bizler sizleri ailenin en değerli fertleri olarak görüyoruz'' dedi.