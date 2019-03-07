İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte toplumda deprem bilincini artırmak amacıyla Türkiye'yi dolaşan AFAD Deprem Simülasyon Tırı da yer aldı.

Etkinlikte Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Eğitim Merkezi Eğitmenleri İrfan Bahadır Erduran, Hüseyin Güngör ve Alper Demir, Avrasya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı öğrencilerine ders verdiler. Yetkililer tecrübelerini öğrencilerle paylaştılar.

Eğitmenler tecrübelerini anlatarak “Deprem anında ne kadar hedef küçültürseniz, ne kadar sağlam eşyaların yanında kalırsanız, kitaplıklar özellikle müthiş taşıyıcılardır, ezilmiyor enkazı taşıyabiliyor. O zaman hayatta kalma şansınız çok daha yüksek. Fakat birde şu var binanız yıkıldı ve enkazın altında kaldınız, o zaman mümkün olduğunca sakin kalmaya çalışın, dinlenmeye çalışın.Bazen diyorlar ki nasıl sakin kalacağım, sakin kalmak zorundasınız.Panik şok hali sizi ölüme götürebilir. Van'da biz Azra bebek ve annesini 48 saat sonra enkazdan canlı çıkardık. Anne uyumuş, bebeğini emzirmiş, onu uyutmuş, kendi uyumuş. Annenin soğukkanlılığı hem kendi hayatını hem de bebeğin hayatını kurtardı'' dediler.

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz ay yıkılan binanın enkazından çıkartılan yaralıları ikna etme çalışmalarından da bilgi veren eğitmenler “Deniz kumu ile yapılmış çürük bir bina kendiliğinden çöktü. Enkazda 12 yaşlarında Trabzonlu bir çocuk vardı. Yaklaşık 12 saattir de enkaz altındaydı. Bizim ekiplerimiz çocuğu aldı, çocuk iğneden korkuyor. Bakın 12 saat enkaz altında kalmış korkmamış ama bana ne olur iğne yapmayın diyordu. Kimi ikna yöntemlerimiz var, tecrübe ile de sabit olan. Ekiplerimiz gerçekten çok tecrübeli. O sırada arkadaşlarımızdan biri diyor ki, hangi takımı tutuyorsun? Çocuk hemen Trabzonspor diyor. İğne olursan sana Trabzonspor forması veririz diyorlar ve çocuk olurum diyor. Sonrasında güven kaybetmemek için Trabzonspor'un forması ona hediye ediliyor. Bunun gibi, şeylerde yaşayabiliyoruz'' ifadelerini kullandılar.