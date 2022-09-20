Avrasya Üniversitesi ek yerleştirme ile yüzde 99 doluluğa ulaştı

Yayınlanan sonuçlara göre Karadeniz Bölgesinin tek vakıf üniversitesi olan Avrasya Üniversitesi kontenjanlarının toplamda yüzde 99'unu doldurdu.

Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Avrasya Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere ve velilerine teşekkür etti. Başkan Yıldız, “Uzun süren eğitim-öğretim çabalarınızın sonucunda girdiğiniz sınavda başarılı olup yaptığınız doğru ve isabetli tercihle en yaşanılabilir üniversite şehri, bilim ve kültür merkezi Trabzon ve Avrasya Üniversitesi'nin yeni üyeleri oldunuz. Sizleri ve ailelerinizi kutluyorum. Ülkemizin istikbali olan ve geleceğimizi emanet ettiğimiz gençler için çalışmak bize güç veriyor. Değerli Velilerimiz omuzlarınızdaki yükün farkındayız, evlat yetiştirmek dünyanın en incelik ve fedakârlık isteyen durumlarından biridir. Evlatlarınız için nelerden vazgeçtiğinizi biliyoruz. Onların iyi bireyler olmaları için gösterdiğiniz çabanın, emeklerinizin farkındayız. Aile olmanın en iyi yanı zorlukların üstesinden birlikte gelebilmektir. Bizler Avrasya Üniversitesi olarak sizlere de bu dönemdeki ilginiz, desteğiniz için ne kadar teşekkür etsek azdır. Avrasya Üniversitesi kütüphaneleri, spor salonları, öğrenci yurtları, sosyal alanları ve en önemlisi deneyimli akademik kadrosu ile öğrencilerimiz ile buluşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Üniversitemizin temel amacı, çağdaş bilgilerle donatılmış, araştırıcı, kendini geliştirebilen, sorgulayan, yeni bilgilere açık bireyler yetiştirmektir. Eğitim göreceğiniz tüm birimlerde, programlarımız çağın gereklerine göre düzenlenmiştir. Her geçen gün güçlü Türkiye'mizin yarınları için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.