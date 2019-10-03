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Avrasya Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinden Gümüşhane ve Bayburt'a teknik gezi

Avrasya Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Gümüşhane ve Bayburt iline alan çalışması yapmak amaçlı teknik gezi düzenledi.

Akademisyenler eşliğinde 140 öğrenciden oluşan ekip ilk olarak Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi ardından Bayburt'ta bulunan Baksı Müzesi'ni ziyaret ettiler.


Program hakkında bilgi aktaran Avrasya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Havva Özdoğan, “Gümüşhane'nin Süleymaniye bölgesi bizim için çok uygun bir bölge, öğrencilerimizle kapsamlı alan çalışması yapabileceğimiz proje fikirleri üretebileceğimiz bir yer. Bölgeyi daha iyi tanımak için alan çalışması düzenlemek istedik. Eski öğrencilerimiz ve yetkililer bizi çok iyi karşıladı. Bölgeyi tanıtan gerekli dokümanları bizlere sağladılar. Burada farklı konularda projeler üretmek istiyoruz'' dedi.


Öğrencilerin tarihi Süleymaniye Mahallesinde bu dönem boyunca çalışmalar yürüteceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özdoğan, çalışmalar yapılmadan önce projeler üretmek için sahanın ön çalışma yapılmasının büyük bir öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.


Avrasya Üniversitesi Mimarlık Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan heyet Gümüşhane ziyaretlerinin ardından Bayburt'ta bulunan Baksı Müzesi'ni ziyaret ettiler. Baksı Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler yetkililerden müze hakkında bilgi aldılar bol bol fotoğraf çektirdiler.

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