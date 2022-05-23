Avrasya Üniversitesi öğrencileri Şalpazarı'nda oyun şenliği düzenlediler

Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Aytaç Dilek etkinlik hakkında verdi. Dilek “Projenin amacı öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini uygulama alanında hayata geçirerek çocukların yüksek yararını gözeten etkinlikler gerçekleştirmektir. Oyun şenliğimiz de çocuklarla birlikte etkinlikler gerçekleştirerek onların mutluluğu, heyecanı ve gülümsemesi bizleri de mutlu etmiştir. Çocuk Gelişimi Programı olarak üniversite yaşamı boyunca öğrencilerimizin elde ettikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı sağlayan projelerle onları desteklemek programımızın önceliğidir. Toplumsal projelerde çocukların yüksek yararını düşünmek ve çocuk merkezli etkinliklerle onların gülümsemelerine ortak olmak en önemli noktamızdır. Ayrıca Şalpazarı Ali İbrahimağaoğlu Anaokuluna programımızda öğrencilerimizin getirdikleri eğitici malzemeleri de götürerek çocuklarımıza hediye ettik. Her şey çocuklarımız için ve toplumsal projelerle üniversite toplum dayanışmasını arttırmak en önemli önceliğimizdir” dedi.