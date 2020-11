Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik

LÖSEV'in sosyal medyadan yapmış olduğu çağrıya öğrenciler hazırladıkları etkiliklerle katkı sundular.

Avrasya Üniversitesi Öğr. Gör. Aytaç Dilek “LÖSEV'in çağrısına uyarak bir video çekimi ve yazılarla onların her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Yaptığımız çalışmayı üniversitemizin sosyal medya hesaplarında da paylaştık. Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü olarak her yıl Ömer Yıldız Yerleşkesinde gerçekleştirdiğimiz Lösemili Çocuklar Haftası etkinliğimizi bu yıl pandemi nedeniyle online olarak yaptık. LÖSEV'in dediği gibi Her Çocuk Bir Kahramandır ve bizler o kahramanların her zaman yanındayız” dedi.

LÖSEV Twitter'dan “Siz de bir çocuğumuzun kahramanı olmak istiyorsanız: "Hayatta mutlu ol sen her zaman, unutma HER ÇOCUK BİR KAHRAMAN!" diyerek @losev1998 hesabımızı etiketleyip #LÖSEVdeHerÇocukKahraman hashtag'ini kullanarak destek olabilirsiniz” paylaşımını yapmıştı.