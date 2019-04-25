Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı kermes

Kermesten elde edilen gelirle Trabzon'da bulunan bir anaokulunun kitap merkezi yenilenecek.

Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Aytaç Dilek yaptığı açıklamada Çocuk Gelişimi Bölüm ve Programının dönem boyunca yürüttüğü faaliyetlere vurgu yaptı. Dilek ‘'Bu yıl okullara oyun alanları çizimi projemizle geçen yıl 14 anaokulu ve ilkokuluna oyun çizimi gerçekleştirmiştik. Bu yılda 1. etapta 5 okulumuza 2. etapta ise 5 okula oyun çizimi gerçekleştirerek 2 yılda Trabzon bölgesinde toplamda 24 okula oyun alanı çizimi gerçekleştirdik. Bu yıl başladığımız ‘Hikaye anlatmaya geliyoruz' projesiyle derslerde yaptığımız hikaye battaniyelerimizle 15 okulda hikaye anlatımı gerçekleştirdik. Derslerde ürettiğimiz ürünlerimizi çocuklarla buluşturuyoruz. Teorik olarak öğrendiklerimizi uygulamalı şekilde ortaya koyuyoruz. Hikaye kahramanlarımızla ilgili bilgiler verip hayallerimizi konuşuyoruz. Umut ve Yaşam Derneği, Genç Tema Vakfıyla yürüttüğümüz projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Hayvan Hakları derneğiyle kampüsümüzde sokak hayvanları için mama kampanyası düzenledik. Geçen yılda düzenlediğimiz Oyuncak kardeşliği projemizi bu yılda gerçekleştirerek oyuncak ihtiyacı olan okullara ve çocuklara oyuncaklarını ulaştırıyoruz. Geçen yıl topladığımız oyuncakları başta Ağrı, Şanlıurfa ve Rize olmak üzere birçok bölgede okullara ulaştırdık. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde belirlediğimiz ‘Umut var ve hep olacak' sloganıyla etkinliklerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 2 Mayıs 2019 tarihinde yerleşkemizde 1. Çocuk Şenliği projemizde çocuklarla buluşacağız” dedi.