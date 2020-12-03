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Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden Dünya Engelliler Gününde anlamlı etkinlik

Avrasya Üniversitesi Odyoloji Kulübü öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Semra Altsoy, Öğretim Görevlisi Leyla Ekin, Öğretim Görevlisi Eren Urtekin ve İşaret Dili Eğitmeni Buket Aydın Odyoloji Kulübü öğrencileriyle toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir video hazırlayarak, sosyal medya hesaplarında paylaştılar.


İşaret dili ile hazırladıkları video 3 Aralık Dünya Engelliler günü öncesinde üniversitenin resmi hesaplarından da paylaşıldı. Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölüm Sorumlusu Öğretim Görevlisi Semra Altsoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada “ Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 1992 yılında 3 Aralık, 'Dünya Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekânsal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Bizler de öğrencilerimizle bir çalışma yaparak sosyal medya üzerinden toplumsal farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

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