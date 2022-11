Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden kan bağışı

Avrasya Üniversitesi öğrencileri Kızılay'a kan bağışında bulundular.

Üniversitenin Gastronomi ve Aşçılık Kulübü öğrencileri Ömer Yıldız Yerleşkesinde ortaklaşa organize ettikleri etkinlikte öğrencilere kan bağışının önemi hakkında bilgiler verilerek gönüllü öğrenciler kan bağışında bulundular.

Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Emre Murat yaptığı açıklamada “Gastronomi ve Aşçılık Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı etkinlikle beraberiz. Sosyal sorumluluk bilincini arttırmak amacıyla Kızılay kan bağışı etkinliği düzenliyoruz. Her gün kan bağışına ihtiyaç giderek artmaktadır. Kazalar ve buna benzer tehlikeler bizlerin kan ihtiyacını arttırmaktadır. Kan her an ve herkes için ihtiyaç haline dönüşebilir. Bunun bilincinde olmamız gerekmektedir. Trabzon gibi bir ilin inanılmaz kan ihtiyacının olduğu yetkililer tarafından bizlere söylendi ve bizlerde bu bilinci bu sorumluluğu ön plana çıkartmak adına bugün sizlerle birlikteyiz. Avrasya Üniversitesi olarak kan bağışına çok büyük önem veriyoruz ve söylüyoruz ki kan bağışı hayat kurtarır” dedi.

Kan bağışı etkinliğine üniversitenin öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Öte yandan farkındalık oluşturmak için hazırladıkları videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştılar.