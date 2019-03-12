Avrasya Üniversitesi Rektörü İnan: “Kariyer fuarı iş fırsatlarını öğrencilerimizin ayağına getirdi”

DOKAP bölgesinde bulunan 12 üniversitenin paydaş olduğu fuara 150 firma katıldı ve 12 binden fazla öğrenci katılım için kayıt yaptırdı.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, bölge üniversiteleri rektörleri ile stantları teker teker ziyaret etti. Burada Avrasya Üniversitesi öğrencileri ile de bir araya gelen Rektör İnan “Şehrimizde gerçekleşen bu önemli faaliyet, öğrencilerimiz için çok önem taşıyor. ASELSAN'dan, Türk Hava Yolları'na, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan, yazılım firmalarına kadar 150 farklı kurum ve kuruluş sizler için burada stant açtı. Stantlarını ziyaret ettiğimizde bizlere harika bilgiler verdiler. Şunu unutmayın, neredeyse hepsinin söylediği şu; KPSS olmazsa olmaz, sadece üniversiteyi bitirmek bir şey değil, ya birkaç tane mesleki yeterlilik belgesi olması lazım, yanında İngilizce yada başka bir yabancı dil olursa o zaman olmaması için sebep yok. Atom Enerjisi Kurumu'nda görüştüğümüz yetkili ‘2023'te Mersin'deki nükleer santral için en az 10 bin kişiye ihtiyacımız var' dediler. Sinop'taki tesis açıldığında 10 bin kişi de orada istihdam edilecek. Yani kısa vadede 20 bin kişi. ‘İster makine, ister inşaat, elektrik elektronik mühendisi, fizik, kimya bölümü mezunları bu tür alanlarda bize eleman lazım' dediler. Bu bilgi bizi de heyecanlandırmıştır. Öğrencilerimiz gayret sarf eder bu tür faaliyetlere katılır CV'lerini bu kurumlara sunarlarsa geleceklerini garanti altına alırlar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin bu güzel organizasyonu, geleceğimizin teminatı olan siz öğrencilerimizin kariyer planlamalarına büyük destek sunacaktır'' ifadelerini kullandı.