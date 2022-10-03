Avrasya Üniversitesi'nde 2022-2023 Akademik yılı törenle başladı

Avrasya Üniversitesi'nde 2022-2023 Akademik yılı törenlerle başladı.

Ömer Yıldız Yerleşkesi ve Pelitli Yerleşkelerinde ayrı ayrı törenler düzenlenirken, programlarda Rektör Vekili Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu konuşma yaptı.

Avrasya Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu açılış konuşmasında hem velilere hem de öğrencilere seslendi. Yeginoğlu “ Sayın Velilerimiz, hayattaki en kıymetli varlığınızı bize emanet ediyorsunuz. Bunun bilincinde olarak çocuklarımızı dünya çapında rekabet edebilecek, meraklı, sorgulayan, araştıran, sorun değil çözüm üreten topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek en büyük arzumuz. Çocuklarımızı alacakları eğitim sonrasında iş dünyasında aranan, sentez yeteneğine sahip, sorumluluk sahibi birer uzman olarak mezun edebilmek bizler için en büyük mutluluk olacaktır. Sevgili Öğrenciler; akademik açıdan üniversitenizin sunduğu bütün imkânlardan yararlanın, sosyal olarak da aktif olmayı unutmayın. Mutlaka bir öğrenci kulübünde aktif rol alın. Üniversite hayatı sizi ileride siz yapacak kazanımları edinmek için her ne kadar uzun görünse de oldukça kısa bir zamandır. Bu zamanı iyi değerlendirmek için etrafınıza bakmayı ihmal etmeyin, çünkü Avrasya Üniversitesi bunu yapabilmeniz için sayısız fırsat sunuyor. Okulda geçirdiğiniz her yılın kendine özgü zorlukları ve keyifli yanları olacaktır. Bunları kaçırmadan hem akademik hem de sosyal anlamda donanım kazanmaya bakın, okuldaki anlarınızın kıymetini bilin ve güzel anılar biriktirin” dedi.

Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran ise yeni akademik yılın ilk dersinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattı. Gerçekleşen törenlerde üniversiteye yeni başlayan öğrenciler öğrenci andı okudu.