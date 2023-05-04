Avrasya Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu

Avrasya Üniversitesinin kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, üniversitelerinin bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi kurulduğunu söyledi. Yıldız “Aday öğrencilerimiz beklentileri doğrultusunda yeni fakülteler açmaya devam ediyoruz. Üniversitemizin kapasitesinin arttırılması ile ilgili çok önemli bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Yeni fakültemizin kuruluşu hayırlı uğurlu olsun. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bölgemizde kamuoyunun açılmasını beklediği özellikle Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerimizin bir an önce açılması için çabalayacağız. İnşallah yakında bu fakültelerin açıldığını da müjdelemiş oluruz” dedi.