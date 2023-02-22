Avrasya Üniversitesi'nden depremzedelere yardım seferberliği

Üniversite ilk olarak kan bağışı çağrısı yaptı. Ardından toplanan acil ihtiyaçları bölgeye sevk etti. Bölgede bulunan öğrencileri ile irtibat kurdu. Daha sonra ihtiyaç doğrultusunda bölgeye yatak, baza, yorgan, battaniye, yastık, çadır, dolap, komodin sevkiyatına başladı. Oluşturulan konteyner kentlere, çadırlara Avrasya Üniversitesinin gönderdiği malzemeler yerleştirildi.

Avrasya Üniversitesi'nin kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız “Depremin oluşturduğu hasarları azaltabilmek için bizlerde Avrasya Üniversitesi ailesi olarak bir çalışma başlattık. Bölgede yüzlerce öğrencimiz var onlarla da sürekli irtibat halindeyiz. Yaşanan felaket çok büyük, bu süreçte herkes elini taşın altına koyması gerekir. Yaralarımızı, acılarımızı birlikteliğimizle hafifletebiliriz. Bölgeye bugün üçüncü tırımızı gönderiyoruz, bundan sonrada dördüncü, beşinci tırlarımızı hazırlayacağız. Kurulan çadırlara, konteyner evlere yatak, baza, battaniye, yorgan, yastık, giysi dolabı, komodin gibi temel ihtiyaçları sevk etmeye devam ediyoruz. Yaşanan bu asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, geride kalanlara sabır, yaralı vatandaşlarımıza Yüce Allahtan şifa diliyorum. Dualarımızla, kalbimizle hep oradaydık, orada olacağız” dedi.