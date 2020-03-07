Avrasya Üniversitesi'nden Köksal Toptan'a onursal doktora belgesi

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız'ın daveti, Diplomasi Kulübü'nün organizasyonu ile ‘'Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye'' konulu konferansı vermek için Trabzon'a gelen eski meclis başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'a Avrasya Üniversitesi'nde düzenlenen törenle onursal doktora belgesi takdim edildi.

Konferans öncesi Toptan'a Avrasya Üniversitesi Senatosu kararı ile Onursal Doktora Belgesi verildi. Toptan'a belgesi Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ömer Yıldız ile Rektör Prof. Dr. Kenan

İnan tarafından takdim edildi.

Çok sayıda katılımın olduğu konferansın açılış konuşmasını yapan Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Toptan'a katılımından dolayı teşekkür ederek “50 yıldan daha fazla devletin her kademesinde görev yapan bir kişinin huzurunda konuşmanın zorluğunu biliyorum. Kendisini Ankara'da makamında ziyaret ederek orada tanışma fırsatını buldum. Kendilerine öğrencilerimizle buluşturmak istediğimizi söylediğimizde hiç tereddüt etmeden 'Olur gelirim' dedi. Hem şahsım hem üniversitem hem de öğrencilerim adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Daha sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Toptan'ın yaşamından kesitler sunarak biyografisi hakkında bilgi verdi. Özoran, Toptan'ın devlet adamlığındaki başarısından söz ederek kendisinden övgü ile bahsetti.

‘'Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye'' konulu konferansta konuşan Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, genç beyinlerin başka ülkelere hizmet etmek için ülkelerinden ayrıldıklarına dikkat çekerek buna engel olunması gerektiğine dikkat çekti. Toptan, "Son yıllarda bizim çocuklarımız üniversiteyi bitirir bitirmez göç ediyorlar. Özellikle bazı büyük önemli üniversitelerimizin öğrencilerini almak için İstanbul'da ofisler açtılar. Bu ofisler o okulların kendi kafalarına göre ihtiyaçlarını hissettiklerine göre seçtikleri okullardaki öğrencileri hemen mülakat yapıyorlar ve ülkelerine götürüyorlar. Bu ne oluyor, bizim insanımızın bin bir meşakkatle oğlunun yüksek öğrenim görmesi için çırpınan annenin maaşının büyük bir kısmını oğluna göndermek zorunda kalan babanın verdiği paralarla okuyan bu çocuklar bize hiçbir katkı sağlamadan çeşitli sebeplerle tercihlerle başka ülkelerin kalkınması için oralara gidiyorlar. İngiltere sadece bu öğrenci transferinden değil kendi dilini kendi yurdunda öğretmek için ayrıca para topluyor. İngiltere'nin yıllık gelirinin yaklaşık 30 milyar paund olduğu söyleniyor. Sırf bundan kendi dilini öğretmek için aldığı paralar. Başta ABD olmak üzere Kanada, Avusturalya, Almanya ve Hollanda bizim çocuklarımızı alıp götürüyor. Bizim buna engel olmamız lazım. Göç konusunu geçen haftaki yüksek istişare kurulu toplantısında sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim. O konuda alınması gereken tedbirleri devlet olarak hepimizin almak zorunda olduğunu hissetmemiz lazım. Bizim bu çocuklar bu topraklara hizmet etmeliler” dedi.

"Suriye parçalandı ve 200 yıllık sıcak denizlere inme hayali bir altın tepsi içerisinde Rusya'ya sunuldu"

Konuşmasında dış siyasetten bahseden Toptan, Rusya ve ABD'yi eleştirerek ”Bana anlatabilir mi kimse ? Kırım'ı ilhak ediyor Rusya, Amerika'nın sesi çıkmıyor. Afganistan'ı Rusya işgal ediyor sonra Amerikalılar'a bırakıyor çekip gidiyor. Ukrayna'yı Rusya dizayn ediyor, Amerika'nın sesi çıkmıyor. Körfez savaşında, Irak savaşında Rusya'nın tepkisini gördünüz mü? Şimdi Suriye semalarında vızır vızır uçuyor orada bir Rus uçağı gördünüz mü? O koca dev donanma geldi Körfez'e de oradan iki tane top attı siz onu gördünüz mü? Yok. Obama bizim dostumuz idi. Türk ordusu niye Suriye'ye girmiyor diye şaşıyorum diyor böyle bir açıklaması var. Çünkü bizi oraya sokup Kürt gruplarla PYD ve PKK ile oralarda çatışma oluşturmak ve Suriye'de bir istikrarsızlık oluşturmak hesapları vardı. Türkiye iyi niyetle Suriye'de demokrasinin yerleşmesi, pekişmesi oradaki insan hakları ihlallerinin azaltılması niyetiyle o girişime destek oldu. Ama geldiğimiz noktada Suriye parçalandı ve Rusya'nın 200 yıllık hayali sıcak denizlere inme imkânı bir altın tepsi içerisinde Rusya'ya sunuldu. Amerika'nın buna bir itirazı yok mu? Yok niçin olsun ki. Amerika'da petrolün olduğu yerleri aldı. Daha önemlisi orada kurmayı düşündüğü bir devlet ile İsrail'i güvenceye aldı” diye konuştu.

"Türkiye acele ederek çabuk adım atmasaydı Libya'da bana göre itilaf şimdi bitmişti"

Türkiye'nin Libya politikasına değinen Toptan, “İş burada bitmiyor. Kuzey Afrika'da başta Libya olmak üzere istikrarsızlıklar oluşturuldu. Türkiye acele ederek çabuk adım atmasaydı Libya'da bana göre itilaf şimdi bitmişti. Ama Türkiye belki de 200 yıllık önemli bir karar vererek Libya'da hakkının olduğunu ilan etti. Belki önümüzdeki süreçte Amerika Türkiye'den istediğini bulamayacak ama Suriye'de kurduracağı bir devletle Irak'ta desteklediği bir başka devletle Türkiye'yi güneyden kuzeye doğru sıkıştırmaya çalışacaktır. Hedefte mutlaka Türkiye'nin bölünmesi var onu bilmemiz lazım. Ama Türkiye şimdiye kadar buna fırsat vermedi. Bundan sonrada vermez. Ama Türkiye gücünü, konumunu iyi kullanmalı. Bana sorarsanız eleştirilecek pek çok yön var ama temel olarak takip ettiği politika böyle bir oyunu engellemede başarılı bir noktaya gelmiştir. Ama burada sorun biter mi? Bitmez. Amerika bir taraftar Ortadoğu'daki, Kuzey Afrika'daki petrollerle ilgilenirken öteki taraftan petrol ve doğalgaz dağıtımının da kendi kontrolünde olmasını istiyor. O nedenle Orta Asya önemli. Orta Asya'daki egemenliği Çin'e bırakırsan Çin'in batılara kadar gelip bütün Avrupa'yı etkisi altına almasından korkuyorlar. Onun için Çin'in bir yerde durdurulması lazım mutlaka. Bana göre bundan sonra Amerika, İran ve Pakistan'la uğraşacaktır. Bu kadar büyük bir coğrafyayı tek devlet olarak yönetmek ve istediği gibi dizayn etmek kolay değil. Bence Amerika dönecek Ortadoğu'daki imkânları, Kuzey Afrika'daki imkânları, Akdeniz'deki imkânları bir kısmını Rusya, Türkiye ve Fransa'ya verecektir” ifadelerini kullandı.

"Bor madeni Türkiye'yi uçuracak"

Dünyada petrolün giderek azaldığını ve Bor madeninin bu anlamda daha çok önem arz ettiğini kaydeden Toptan, “Petrolün önemi giderek azalıyor, doğalgazın önemi giderek azalıyor. İki tane önemli madde önümüze çıkacaktır. Bunlardan biri sudur. Biliyorsunuz Türkiye su zengini değil ancak çok şükür fakir bir ülke de değil. Türkiye bir alanda rakipsizdir. O da bordur. Bor madeni en çok Türkiye'de çıkmaktadır. Petrolün, doğalgazın yerine borun geçeceği günler bana göre çok uzak değildir. Amerika borun çıkarılmasını ve kullanımını da Ortadoğu'daki petrol zengini ülkelerde yaptığı gibi o yer sahipleriyle ortaklaşa işletmek planlarını yapıyor olabilir diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin önünde belki elini hemen uzatacağı mesafede değil ama düşünebileceği hayal edebileceği değil düşünebileceği bir mesafede büyük bir zenginlik vardır” diye konuştu.