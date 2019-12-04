Avrasya Üniversitesi'nden Yomra Yerleşkesi'nin önündeki arazi ile ilgili açıklama

Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın Avrasya Üniversitesi'nin Yomra Yerleşkesi'nin bulunduğu alan ile ilgili açıklamalarına Avrasya Üniversitesi tarafından yazılı cevap verildi. Yapılan açıklamada, “31 Mart 2019 Mahalli seçimlerinden sonra Yomra halkı tarafından Yomra ilçesine daha fazla hizmet etmesi amacıyla yeni seçilen Belediye Yönetimi'nin Avrasya Üniversitesi'yle ilgili yapmış olduğu olumsuz basın açıklamaları, beyanatlar, bildiriler ve bazı basın görevlilerinin doğru olmayan bilgilerle kamuoyunu ve özellikle Yomra halkını yanlış yönlendirdikleri kanaati hâsıl olmuştur” denildi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, geçmişte günlerde bir basın açıklaması düzenleyerek Avrasya Üniversitesi'nin Yomra Yerleşkesi'nin önünde bulunan arazinin ilçe halkının hizmetine açıldığını belirtmişti. Bıyık'ın bu ifadelerinin üzerine yazılı bir açıklama yapan Avrasya Üniversitesi, tartışma konusu olan alanın üniversitenin tapulu malı olan Mühendislik-Mimarlık Fakülte binası ve devamında bulunan bahçe ile bir alakası bulunmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, “Tartışma konusu olan bu alan yaklaşık 46 bin metrekaredir ve bu alanın kullanma hakkı Yomra Belediye Meclisi tarafından yaklaşık 10 yıl önce üniversitemize verilmiştir. Belediye Başkanının açıklamasında söylediği gibi Şehitlik Anıtı kaçak değildir. Bu anıt, 1.Dünya Savaşı'nın 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaptırılmış ve açılışını da yine bizzat 11.05.2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Ülkemizin geçmişte ve içinde bulunduğu süreçte terör örgütlerine karşı başarılı bir şekilde yürüttüğü operasyonlarda görev alan tüm askerlerimiz ve ülkemizin bu günlere gelebilmesinde çok büyük emekleri olan, 1.Dünya Savaşı' nda canlarını, gözlerini dahi kırpmadan feda eden 748 Trabzonlu şehidimizin anısına yaptırılan 1.Dünya Savaşı Şehitleri anıtının bahse konu alanla ilgili bu şekilde çirkin sözlerle itham edilmesi bizleri derinden yaralamıştır. Belediye Başkanının açıklamasında söylediği gibi bu alan hiçbir şekilde gasp edilmemiş ve birilerine peşkeş çekilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

“Yargının verdiği, vereceği tüm kararlara saygılıyız"

Yomra Belediyesi ve Avrasya Üniversitesi arasında gerçekleşen bu gelişmeye de başta bu kurumların yetkilileri olmak üzere herkesin uyması ve saygı göstermesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Yomra Belediye Meclisi kararıyla yapılan bu işlemin Mütevelli Heyeti Başkanımız Ömer Yildiz'ın şahsıyla hiçbir şekilde ilgisi bulunmamaktadır. Belediye Başkanının açıklamasında söylediği gibi verilen bu kullanma hakkı özel bir yükseköğretim kurumuna değil, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan Avrasya Üniversitesinedir ve üniversitemiz hiçbir zaman ticari faaliyette bulunmamıştır ki yasal olarak böyle bir şey zaten mümkün değildir. Türkiye'de özel üniversite yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Belediye Başkanı'nın açıklamasında söylediği gibi üniversiteyi şirket olarak görmek ve halkı bu şekilde yanıltmak doğru bir davranış değildir. Belediye Başkanı'nın iddia ettiği alanın boşaltılması için üniversitemize yazmış olduğu tahliye kararının mahkeme tarafından yürütmesi durdurulmuştur. Bunun üzerine belediyenin Samsun Bölge İdare Mahkemesine yapmış olduğu başvuru da reddedilmiştir. Trabzon İdare Mahkemesi de devletin hüküm ve tasarrufunda olan bu arazinin tahliye edilmesiyle ilgili olarak Belediye Başkanlığının yetkisinin olmadığına dair kesin karar vermiştir. Hal böyle iken yargı kararlarına Türkiye Cumhuriyeti topraklarında herkesin saygı gösterme mecburiyeti vardır. Birer resmi kurum olan Yomra Belediyesi ve Avrasya Üniversitesi arasında gerçekleşen bu gelişmeye de başta bu kurumların yetkilileri olmak üzere herkesin uyması ve saygı göstermesi gerekmektedir. Bizim yargının verdiği, vereceği tüm kararlara uyacağımızı ve gereğini yerine getireceğimizi herkesin bilmesini isteriz” denildi.

“Avrasya Üniversitesi'ne zarar vermeye çalışan herkesle yasal yollar çerçevesinde mücadele edeceğiz”

Avrasya Üniversitesi'ne zarar vermeye çalışan herkesle yasal yollar çerçevesinde mücadele edileceğinin kaydedildiği açıklamada, “Hatırlatmak isteriz ki Avrasya Üniversitesi olarak başında bulunan Mütevelli Heyet Başkanından en alt kademesine kadar olan hiç kimsenin Yomra halkıyla hiçbir problemi yoktur ve bundan sonra da olmayacaktır. Yomra halkı çok iyi bilmektedir ki bize kullanma hakkı verilen arazi çöplükten ibaretti. Bu arazide tarafımızdan yapılan yoğun çalışmalar sonucunda Yomralılara yakışır bir alan ortaya çıkarılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda hiç kimseden menfaat sağlanmamış ve hiçbir kişi ya da kuruluştan destek alınmamıştır. Durum böyle iken özellikle Belediye Başkanının kendi meclisi dâhil Yomra halkını yanlış bilgilendirmesi sonucu olarak bazı kendini bilmez kişiler üniversitemizi özel bir şirket gibi değerlendirmekte, ağza alınmayacak çirkin sözlerle üniversitemizi ve başında bulunan yetkilileri karalamaya çalışmaktadır. Bu kişiler kamuoyunu ve özellikle Yomra halkını üniversitemize karşı kışkırtmakta ve tahrik etmektedirler. Bu davranışlar ne bu kişilere ne de bir başkasına hiçbir fayda sağlamayacaktır. Avrasya Üniversitesi Türkiye'ye mâl olmuş 7 binden fazla öğrencisi, 10 bine yakın mezunu ve 400'den fazla çalışanı olan bir yükseköğretim kurumudur.Bitmek üzere olan Kaşüstü Yerleşkemizle birlikte Yomra sınırları içerisinde 2 yerleşkemiz olacaktır.Yomra Yerleşkemiz, Belediye Başkanının söylediği gibi tek fakültede 200-300-400 öğrencisi olan bir yer değildir. Bu yerleşkede bulunan eğitim binamızda 2 Fakülte ve 1 Enstitüde toplamda 2 bin 376 öğrencimiz eğitim görmektedir. Çalışanlarımızın bir bölümü de Yomralıdır. Bu çalışanlarımız ve öğrencilerimizin Yomra'ya yapmış olduğu ekonomik katkıyı görmezden gelip,bize karşı düşmanca tavır içine girilmesini hak etmediğimizi düşünüyoruz. Belediye Yönetimlerinin görevi sadece belediyeyi ve ilçeyi yönetmek değil, aynı zamanda ilçesine gelen yatırımcıları desteklemek ve ilçesine yatırım yapılmasını sağlamaktır. Umarız bu olay bundan sonra Yomra'ya yatırım yapacak insanları tedirgin etmez ve Yomra'mız hak ettiği yerlere gelir. Sonuç olarak, amacımız Türk Yükseköğretimine ve eğitimine katkı sağlamaktır. Trabzon' un ve Yomra halkının bizi anladığını düşünüyor ve başta Yomra halkı olmak üzere Trabzon' a ve ülkemize elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Bu olayla ilgili bugüne kadar yapılan asılsız basın açıklamaları, beyanatlar, bildiriler, ilanlar ve tüm iftiralar karşılığında her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı, kullanmaya başladığımızı, bundan sonra da Avrasya Üniversitesi'ne zarar vermeye çalışan herkesle yasal yollar çerçevesinde mücadele edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.