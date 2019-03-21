Avrasya Üniversitesi'ne Ankara'da büyük ilgi

Ankara Yenimahalle'de Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Ortaokulu Konferans ve Sergi Salonunda “Kariyer Günleri Fuarı” düzenlendi. Fuarda otuzun üzerinde devlet ve vakıf üniversitesi stant kurarken, etkinliğe Karadeniz bölgesinden sadece Avrasya Üniversitesi katıldı. Üniversitenin standına Ankaralı öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ankara Yenimahalle Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç'a etkinlikte bir de sürpriz vardı. Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız Kırbaç'a nostaljik radyo gönderdi. Hediyeyi Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Cemil Öztürk takdim etti. Yenimahalle Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ise Trabzon'da ve Avrasya Üniversitesi'nde çok güzel günlerinin geçtiğini belirterek hediye için teşekkür etti.