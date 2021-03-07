Avrasya Üniversitesi'ne yeni dört bölüm açıldı

Avrasya Üniversitesi'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Gerontoloji Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Eczane Hizmetleri ve Ortopedik Protez ile Ortez Programı, Meslek Yüksekokulu bünyesinde de Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programları açıldı.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, yaptığı açıklamada, aday öğrenciler tarafından merakla beklenen üç ön lisans programı ve bir lisans bölümünün açıldığını dile getirerek, "Türkiye dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme performansıyla sivil havacılık alanındaki öncü ülkeler arasında başarıyla yerini almaktadır. Sivil havacılık sektörü bu denli büyürken yetişmiş elemana duyulan ihtiyaç da aynı oranda artmaktadır. Bunu ve aday öğrencilerden gelen talepleri dikkate alarak Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programını açtık. Programımızın amacı yoğun rekabetin yaşandığı sektöre, hızlı ve doğru tepki verebilen, etkili iletişim becerilerine sahip, insan ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı, operasyonel düzeydeki faaliyetlere ve uluslararası kurallara hakim, kabin hizmetlerini verebilecek ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kabin görevlileri yetiştirmek olacaktı" dedi.

Sağlık bölüm ve programlarına olan ilgi pandemi ile iki katına çıktığı bu günlerde Gerontoloji Bölümü, Eczane Hizmetleri ve Ortopedik Protez ile Ortez programlarını da açtıklarını kaydeden Yıldız "Gerontoloji yaşlılık ve yaşlanmanın bilimidir. Bölüm mezunları hastaneler, klinikler, bakımevleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, bakanlıklar, huzurevleri, aile danışma merkezleri, gündüz bakımevleri, üniversiteler, araştırma merkezleri, yeni hizmet/ürün geliştiren firmalar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve evde bakım hizmetlerinde çalışmaktadırlar. Eczanelerde hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, laboratuvar da, ilaç sektöründe, ilaç depolarında ara eleman olarak çalışan kişilerdir. Ortopedik Protez ve Ortez programında el, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bireyin fiziksel özrünü değerlendirip olmayan organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların ya da vücutta desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken kısımlara uygulanan yardımcı cihazların bağlantı parçalarını belirleyerek bağlantılarını ve ayarını yapacak teknikerler yetiştirir. Şimdiden yeni bölümlerimiz hayırlı olsun, alanında donanımlı, ülkesini seven, güzel nesillerin yetişmesine vesile olsun" ifadelerini kullandı.