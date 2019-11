Avrasya Üniversitesi'nin spor hocası vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu

İtalya'nın Venedik kentinde gerçekleşen vücut geliştirme-fitness yarışmasında ülkemizi temsil ederek tüm yarışmacıları geride bırakarak dünya şampiyonu olan aynı zamanda Avrasya Üniversitesi Fitness Salonu hocası, milli sporcu Alper Bayrak, Avrasya Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Dünya Şampiyonu Bayrak'ı üniversite de Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız makamında ağırladı. Ziyaret programında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri ve Öğretim Görevlisi Hakan Savaş hazır bulundu.

Bayrak, Dünya Şampiyonluğunun hikayesini Yıldız'a anlattı. Bayrak ‘' Çok çalışarak şampiyon oldum. Finale geldiğimde artık dayanacak halim kalmamıştı. On altı saattir susuzdum ve arkada dambıllar ile ısınıyordum. Aşırı yorgunluk ve susuzluk beni tükenme noktasına getirmişti. Rakiplerimiz tek kategoride yarıştıklarından rahat ve iddialı sporculardı. Şansımın çok az olduğunu düşünerek onlara bu kategoriye girmeyeceğimi söyledim. Bana ekibimizden bir ağabeyimiz dediki sen ne diyorsun, sen Türk kanı taşımıyor musun? Sen savaşçı değimlisin? Biz buraya boşuna mı geldik, giy şu şortunu, şurada ısınacaksın, şu kategoriye gireceksin. Bende tamam dedim ama on altı saattir susuz olan bir insandım zor bir karar verdim ve devam dedim. Isındık ve podyuma çıktık. Rakiplerimizin derslerine çalışmadığını hissettim. Belki de dün geceden hamburgerlerini, pizzalarını yemişlerdi. Bütün hepsinin önüne geçerek orada dünya şampiyonu olduk. Her sporcu asker doğar diyerek Mehmetçiğimize polisimize selamımı verdi. Son noktaya kadar inanarak çalıştığın zaman her şey oluyor. Pes etmemek lazım. Ben az kalsın pes ederek Dünya Şampiyonluğunu kaçıracaktım. Dünya şampiyonu işte Avrasya Üniversitesi salonundan çıktı. Dört ay hiç durmadan Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesinde bulunan Fitness salonunda çalıştım. Bu anlamda Sayın Başkanımıza sunduğu imkanlardan dolayı da teşekkür ediyorum'' dedi.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız Dünya Şampiyonu Bayrak'ı tebrik etti. Yıldız ‘'Üniversitemizde fitness salonumuzun hocası olan Alper Bayrak'ın bu başarısı bizleri çok mutlu etti. Kendisi çok çalışarak bu şampiyonluğu elde etmiştir. Benimde her zaman öğrencilerimize tekrar tekrar anlattığım bir konu var. İnanın, çok çalışın, aynı zamanda dürüstlük ilkesinden uzaklaşmayın, mutlaka başarılı olacaksınız. Güzel ülkemizin Alper hocamız gibi çok başarılı gençlere ihtiyacı var. Umarım onun azmi ve dinamizmi birçok gencimize örnek olacaktır. Bu vesileyle tekrar bu büyük başarısını kutluyor, tebrik ediyorum. Uzun yıllardır ülkemizi yurt dışında temsil eden Alper Bayrak, son zamanlarda milli duygularımızın arttığı bu dönemde asker selamı yaparak Milli sporcuların da, vatan ve bayrak sevgisi ile askerlerimizin yanında olduğu mesajı verdi. Bu da ayrıca bizleri gururlandırdı'' diye konuştu.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız Dünya Şampiyonu sporcuya plaket takdim etti.