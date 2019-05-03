Avrasya'da çocuklar doyasıya eğlendi

Çocuk Şenliği” düzenledi.

Ömer Yıldız Yerleşkesi'nde gerçekleşen organizasyona çok sayıda anaokulu öğrencisi ve öğretmenleri de katıldı.

Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Aytaç Dilek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Şenliğimizde çocuklar için Yüz Boyama, Origami, Maske Yapımı, Kukla, Taş Boyama, Balon Katlama ve Top Havuzunda Oyuncak arama yarışmasından oluşan stantlarda çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuk ve Oyun dersinde öğrencilerimizin öğrendikleri oyunları çocuklarla birlikte çemberler kurarak oynadık. Okulumuzun Gastronomi Kulübü çocuklarla birlikte kurabiye yapımı gerçekleştirdi. Çocukların neşesi ve enerjisi Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesinde farklı bir hava oluşturdu. Çocuklarla birlikte bölüm öğrencilerimiz şenlik havasında doyasıya eğlendiler” dedi.