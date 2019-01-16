Avrasya'da yüksek lisans ve doktora başvuruları 21 Ocak'ta başlıyor

Dr. Mahmut Göçer, yüksek lisans ve doktora için Avrasya Üniversitesi'nde Bahar Dönemi için başvuruların 21 Ocak'ta başlayarak 1 Şubat'ta son bulacağına duyurdu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Göçer, “Lisansüstü eğitimin iki ana hedef doğrultusunda çok büyük önemi var. Bir; bireysel hedefler doğrultusunda büyük bir önemi var. Bireysel olarak kişinin artık sadece lisans mezunu olması yetmiyor. Mezun olduğu alanda fark oluşturması, bir adım önde olması, bu sadece hukuk alanında değil, iktisat alanında değil, mühendislik, öğretmenlik, hemşirelik alanlarında kişinin bir fark oluşturması, kendini bir adım öne atması ve belli bir alanda bilgilerini sağlamlaştırması , o alanda bir uzmanlık kazanması hem kendi şahsi kariyer gelişimini tamamlayabilmesi açısından hem de bunun istihdam olanaklarını geliştirmesi açısından son derece önemli'' dedi.

Türkiye'nin 2023 hedefleri için Ar-Ge ve inavasyon çalışmalarının daha da önem kazandığını kaydeden Göçer “Lisansüstü çalışmanın hem kişisel gelişim hem de ülkenin hedefleri doğrultusunda sadece Ar-Ge için değil onun dışında yeni açılan bir çok üniversite var. Üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacının da karşılanması için de son derece önemli. Bu açıdan gerek Ar-Ge gerek üniversite öğretim üyesi için ihtiyaç duyulan rakamların henüz çok uzağındayız. ABD'de bir yılda lisansüstü çalışmalardan mezun olanların sayısı 68 bin, bizde 2000-2018 arasında mezun olanların sayısı 69 bin, yani neredeyse eşit sayıda. AB ülkeleri, Birleşik krallık veya Japonya gibi ülkelerde de ortalama 15-25 bin aralığında lisansüstü mezun, özellikle doktora mezunları. Bizde maalesef henüz 5000'ler seviyelerinde, Onun için 2023 hedefleri doğrultusunda yeni stratejik planda 2019'dan başlayarak bu rakamın en azından ilk aşamada 10 bine, izleyen yıllarda da 15 bine çıkarılması hedeflenmiştir” ifadelerini kullandı.

Yüksek lisans veya doktora yapmayı düşünenler için Avrasya Üniversitesi'nin önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Göçer “ İmkanları el veriyorsa mutlaka Avrasya Üniversitesindeki yüksek lisans programlarında bunu değerlendirmelerini, en azından doktoraya gitmiyorlarsa bile yüksek lisans çalışması yapmalarını önemle tavsiye ediyorum. Lisansüstü programlarımızda çalışanların mesai durumlarına göre ders saatlerini ayarlıyoruz. O nedenle hafta içi olan günlerde saat 17' den sonra ya koyuyoruz diğer dersleri de Cumartesi günlerine koyuyoruz. Burada yapacakları eğitim faaliyetleri kendi mesai saatlerini engellemeyecektir'' diye konuştu.