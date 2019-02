Avrasya'dan Diyarbakır'a dostluk köprüsü

Gör. Murat Şahin'in sosyal girişimcilik kapsamında organize ettiği yardım projesinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Dönenkaya İlkokulu öğrencilerine çeşitli kırtasiye malzemeleri gönderildi. Avrasya üniversitesi Genel Sekreteri Gülay Yeniçeri'nin desteklediği etkinlikte öğrenciler aldıkları kırtasiye malzemelerini paketlediler ve kargoya teslim ettiler.

Öğretim Görevlisi Murat Şahin, sosyal girişimcilik kapsamında organize edilen kapsamlı yardım projelerinin, öğrencilerin sosyal sorumluluklarını artırmalarının yanı sıra sosyal girişimcilik anlamında da deneyim kazanmaları için önemli olduğunu belirtti. Öğrencilere her alanda girişimcilik aşılamayı hedeflediklerini ve dönem içinde birçok başarılı projeye de imza attıklarını ifade eden Şahin, öğrencilerin ilgi duydukları alanlardaki girişimcilik etkinliklerine yönelik proje oluşturduklarını söyledi.

Avrasya Üniversitesi Genel Sekreteri Gülay Yeniçeri ise sosyal sorumluluk projelerinden ötürü öğrencilerine teşekkür etti. Yeniçeri ‘'Dönem içerisinde farklı konularda onlarca projeye imza atan öğrencilerimiz, sosyal sorumluluğu da unutmuyor. Her dönem güzel yurdumuzun farklı köşelerinde şehir merkezlerine uzak olan, başta kırtasiye malzemelerine ihtiyaç duyan minik öğrencileri unutmuyorlar. Bazen kırtasiye malzemesi, bazen oyuncak, bazen de giyecek gönderiyorlar. Öğrencilerimizin bu tür etkinlikleri bizleri mutlu ediyor. Yurdun her köşesindeki vatandaşlarımızın birbirleriyle sımsıkı bağlar kurması gerekir. Avrasya Üniversitesi yöneticileri olarak, öğrencilerimizin bu tür çalışmalarında her zaman destekçileri olacağız'' dedi.