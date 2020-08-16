Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Trabzon'da kadın STK temsilcileri ile buluştu

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezi'nin organizasyonuyla Trabzon'daki kadın STK'larının temsilcileri Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'le bir araya geldi.

Avrupa Birliği olarak kadın STK'larının çalışmalarına destek verdiklerini kaydeden Büyükelçi Berger, Trabzon'daki kadın hareketinin gücünün de farkında olduğunu kaydetti. Kadın STK'larının temsilcileri de TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi ile pek çok ortak çalışma yürüttüklerini bunun artarak devam etmesini beklediklerini vurguladılar.

STK Başkanları AB projelerinden dil engeli nedeniyle yeterince yararlanamadıklarını da vurgulayarak bu konuda kolaylıklar getirilmesi gerektiğini belirttiler. Büyükelçi Berger, STK temsilcilerinin söz ettiği sorunların farkında olduğunu belirterek bu ve benzeri konularda mutlaka TTSO AB Bilgi Merkezi aracılığıyla kendilerine ulaşılmasını istedi.