Ayağı sıkan ayakkabılarını eline alarak koştu

Trabzon'da düzenlenen Halk Koşusu'nda ayağını sıkan ayakkabılarını eline alarak yarışı tamamlayan zihinsel engelli Büşra Asena Küçücük Kaplan takdir topladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü münasebetiyle bu yıl 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 24'üncüsü düzenlenen Halk Koşusu ve 4'üncüsü düzenlenen 11.5 km koşusu tamamlandı.

Herkesin katılabildiği 24'üncü Halk Koşusu'nda oldukça güzel görüntüler ortaya çıktı. Ayağını sıkan ayakkabılarını eline alarak koşuyu tamamlayan zihinsel engelli Büşra Asena Küçücük Kaplan takdir topladı. Koşmayı çok sevdiğini ifade eden kaplan, “Koşarken ayakkabılar beni rahatsız etti. Yarışı da ayakkabılarımı da bırakamazdım. Ayakkabılarımı elime alarak koşuyu tamamladım” dedi.