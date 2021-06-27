Aygören Vadisi yeni başkanını seçti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 mahallenin bir araya gelerek 2014 yılında kurduğu ve nüfus yoğunluğu olarak büyük bir toplumsal kitleye hitap eden Aygören Vadisi Derneği 3.olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.Başkanlığa iş adamı Nihat Yılmaz seçildi.

Ortahisar Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda başkanlığa tek aday olarak giren Nihat Yılmaz “Vadimizin kalkınması ve gelişmesi için başta eğitim olmak üzere eksikliğini hissettiğimiz konular üzerinde önemli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda alanında uzman arkadaşlarımız ile yola çıktık. İnşallah yakın zamanda yapacağımız projeler ile değerli çalışmalara imza atacağız” dedi.

Fiziki olarak vadimizin girişi olan 1.nolu Beşirli mahallemizi 16. mahallemiz olarak derneğimizin bünyesine kattıklarını belirten Yılmaz “Bu hamlemiz ile birlikte bizler açısından önemli bir eksikliği gidermiş olduk. Derneğimize ve Beşirli mahallemize hayırlı olmasını diliyorum.Şimdiye kadar çeşitli kurullarda görev yapan tüm arkadaşlarımızı emeklerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoşgeldiniz diyorum” diyerek sözlerini tamamladı.