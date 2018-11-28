Ayşe Sula Köseoğlu: “Biz zora taliptik, işimiz kolaylaştı”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için açıklanan Murat Zorluoğlu'nun yanında olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklamasını değerlendiren AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Ayşe Sula Köseoğlu, Zorluoğlu'nun Trabzon'da Van'daki başarısını ortaya koyacağına tüm kalbiyle inandığını söyledi.

Zorluoğlu'nun yanında olacağını belirten AK Parti'den 25. ve 26. Dönem TBMM Milletvekilliği yapan Ayşe Sula Köseoğlu, “Trabzon sevdamızın peşinden çıktığımız yolda tek gayemiz uykumuzdan, sevdiğimiz her şeyden feragat edip Trabzon'umuza fark oluşturacak bir hizmeti ortaya koyabilmekti. Biz zora taliptik, işimiz kolaylaştı. Artık aday arkadaşımızın yanında çalışmak, ona destek olmak için buradayız. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde bu kutlu yolculukta bize inancını belirten, sevgisini, ilgisini, desteğini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerime, aileme, dostlarıma, teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ederim. Gönül borcum Trabzon'adır. Koordinatör olarak görev yaptığım Van ilimizde başarılarına, samimiyetine ve özverili çalışmalarına gururla yakından tanıklık ettiğim kıymetli Valim Murat Zorluoğlu'nun Trabzon'umuzda da aynı başarıyı ortaya koyacağına tüm kalbimle inanıyorum. Zor olan her işini kolaylaştırmak için yanındayım. Trabzon için buradayım” ifadelerini kullandı.