Azerbaycan Bayrağı Trabzon'da Boztepe semalarında

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile birlikte Boztepe'deki 61 metre yüksekliğindeki göndere Azerbaycan bayrağını çekti.

Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'a destek olmak amacıyla göndere çekilen Azeri Bayrağı Trabzon semalarında dalgalanmaya başladı.

Bayrak töreninde konuşan Başkan Genç, Ermenistan'ın haksız bir şekilde Azeri 30 yıldır Azeri toprağı olan Karabağ'ı işgal ettiğini dile getirdi. Azerbaycan bayrağını göndere çekmekten son derece gurur duyduğunu belirten Başkan Genç, “Hakikaten şehrimiz adına çok çok önemli bir gün Bu mübarek günde Ahi Evran bölgemizdeyiz. Ahi Evran şehrimizin manevi lideridir. Ve bu şehrin Türkleşmesinde, Müslümanlaşmasında çok emekleri olan manevi değerimizdir. Aynı zamanda bulunduğumuz bu yerde Rus işgali sırasında sancağımızı Ruslar buradan teslim almışlardı. Biz de ona da bir anlam yükleyerek gördüğünüz gibi 61 metre uzunluğunda Türk bayrağını ilelebet dalgalanmak üzere göndere çekmiştik. Şu anda yine milli bir bayrağımızı, Azerbaycan temsilcimiz Elçin Bey ile göndere çekmenin ve şanlı bir şekilde dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Karabağ'da işgalci ve terörist devlet Ermenistan'ın sürdürdüğü 30 yıllık işgali kınıyoruz. Orada mücadele eden Azerbaycanlı askerlerimizin Allah yardımcıları olsun. Mücadelelerini sonuna kadar destekliyoruz, dualarımız onlarla. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi her daim onların yanındayız. İnşallah, Karabağ ilelebet Türk toprağı olarak kalacaktır. İnşallah, orada da Azerbaycan'ımızın şanlı bayrağı dalgalanacaktır. İnşallah orada dalgalanacak merasime de Elçin Bey'e söz verdiğimiz gibi iştirak edeceğiz. Azerbaycan bayrağını burada göndere çekmekten son derece gurur duydum” dedi.

Elçin Gafarlı, açıklamasında Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının Türk dünyasının büyük bir zaferi olacağını kaydetti. Azerbaycan'ın zor durumlarında Türkiye'nin her zaman destek olduğunu belirten Gafarlı, şöyle konuştu:

“Bu tören benim için büyük bir gururdur. Bayrağımızın bugün göndere çekilmesi benim için büyük bir şeref ve gurur. Ben Azerbaycan halkı adına sizlere teşekkürlerimi iletiyorum. Bildirmek isterim ki, bugünkü Azerbaycan'ın zor durumunda, Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanının ve bütün makamların Azerbaycan'ın yanında olmasının beyan etmesi bizim için çok önemlidir. Bir millet iki devletin anlayışının doğrudan beyan edilmesi Azerbaycan'da büyük ruh yüksekliğiyle karşılanmıştır. Azerbaycan ordusu ilerleyerek işgal altındaki toprakları temizliyor. Çünkü, 30 yıllık bu işgalde çok büyük zaman kaybetmişiz. Ama bugün kardeş Türkiye'miz yanımızdadır Omuz omuza bu savaştayız. İnşallah söz verdiğimiz gibi Karabağ'da Azeri bayrağını dikeriz. Sizleri de oraya bekliyoruz. Türkiye yanımızda oldukça güçlüyüz. Biz güçlü oldukça da Türk dünyası güçlüdür. İnanıyorum ki, Karabağ'ın işgalden azad olması Türk dünyasının büyük zaferi olacaktır. Mehmet Emin Resulzade'nin 1918'de söylediği gibi “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.”

Törene, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Raif Yetim ile Trabzon Şube Başkanı Sayim Adanur, Trabzon Şube Başkanvekili Ufuk Hoş ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yaylalı ile Hüseyin Azizoğlu katıldı.