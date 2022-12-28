Baba Asım Genç: “Bu acıyı Allah kimseye yaşatmasın”

Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Aralık günü kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Akın Genç bugün memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Aulnay Sous Bois'de 15 Aralık'ta 19 yaşındaki Türk vatandaşı Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından sokakta başından vurularak öldürülmüştü. Genç'in cenaze namazı önceki gün kalabalık bir cemaat tarafından başkentteki Garges Sarcelles Selimiye Camii'nde kılındı. Cenaze namazının ardından Genç'in cenazesi, Türkiye'de toprağa verilmek üzere dün İstanbul'a, gece saatlerinde de uçakla Trabzon'a gönderildi. Akın Genç'in cenazesi yakınları tarafından havalimanından alınarak Çaykara ilçesine bağlı Köknar mahallesine götürüldü.

Baba Asım Genç, bugün baba ocağında toprağa vereceği oğlu için taziyeleri kabul etti. Oğlunun okuldan eve, evden okula giden bir çocuk olduğunu belirten Genç “Başarılı bir çocuktu, hayat dolu bir çocuktu. Okuldan geliyor, otobüsten iniyor. Evi geçtikten sonra 200 metre ilerde sol tarafta karanlık bir yerde katledildi. Bu güne kadar da bir açıklama yapılmadı. Kimin yaptığı bulunamadı. Polis bize hiç bir bilgi vermedi. Açıklama yaparsak konu dağılır dediler. Bizim de güvenmekten başka bir çaremiz yok. Yetkililere destekleri için çok teşekkür ederim. Onların destekleri ile ayakta duruyoruz. Herkes konuyu çok iyi biliyor. Önemli olan doğruları yansıtmak. Bazı medya organlarında da konu çarpıtılıyor. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

Akın Genç, bugün Köknar Merkez Camii'nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.