Babalar günü ve karne heyecanı Forum Trabzon'da eğlenceye dönüştü

Forum Trabzon'da karne ve babalar günü etkinliği eğlenceye dönüştü.

Her yaştan ziyaretçinin keyifle oynadığı VR gözlük ile "Kafa Topu" ve hayallere taşıyan "Green Box" etkinlikleri Forum Trabzon'da ziyaretçi akınına uğradı. 15-16 Haziran'da aynı gün içerisinde en fazla 3 fişte 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler danışma masasına başvurarak, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra VR gözlük ile "Kafa Topu" heyecanını yaşadı. Yarışmalarda en yüksek skoru alan ziyaretçilere futbol topu hediye edildi.

Etkinlikte katılımcıların yeşil perde önünde çektirdikleri fotoğrafları bilgisayar ortamında istedikleri bir manzaraya aktarıp, özel çerçevesinde saklayacakları Green Box teknolojisi de ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.