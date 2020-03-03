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Bahar Kalkanı Harekatı'ndan Trabzon'a acı haber

Suriye’nin İdlib kenti yakınlarında rejim güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede görev yapan Trabzonlu Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer şehit oldu.

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında rejim güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede görev yapan Trabzonlu Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer şehit oldu.


Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilirken, acı haber Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki ailesine bu gece saatlerinde verildi. Tuncer'in cenazesinin yarın askeri uçakla Trabzon'a gönderilmesi bekleniyor.

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